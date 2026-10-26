Російський диктатор назвав санкції "дурістю", поки Кремль забирає під контроль активи іноземного бізнесу.

Російський диктатор Володимир Путін публічно поскаржився на західні санкції проти Росії, заявивши, що забороняти все, що пов’язане з РФ, нібито нерозумно. Водночас він визнав, що деякі європейські компанії були змушені залишити російський ринок під тиском своїх урядів, повідомляє посольство РФ в США.

В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну глава Кремля заявив, що Росія нібито має багато друзів у Європі. За його словами, частина європейських компаній припинила діяльність у РФ через тиск західноєвропейських урядів, хоча їхні представники начебто не хотіли цього робити.

"У нас, коли під тиском західноєвропейських урядів йшли деякі компанії, – ледве не плакали наші друзі з цих країн... Деякі, до речі, продовжують працювати, і ми намагаємося створити для них відповідні сприятливі умови", – стверджує Путін.

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На цьому тлі російський диктатор розкритикував західні обмеження, назвавши їх "дурістю". Його заяви фактично засвідчили, що санкції залишаються болючим питанням для Росії, яка продовжує повномасштабну війну проти України.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, заяви Путіна пролунали на тлі передачі під тимчасове управління російських активів низки іноземних компаній.

У вересні відповідний указ російського диктатора стосувався активів швейцарської компанії Nestle, американського виробника пакування Aptar, німецької мережі гіпермаркетів Metro, французького ритейлера Auchan, логістичної компанії FM Logistic, а також "Лемана Про", яка раніше працювала під брендом Leroy Merlin.

У Кремлі пояснили це рішення тим, що компанії пов’язані з так званими "недружніми" країнами. Російська влада стверджувала, що ці держави нібито беруть активну участь у воєнних діях проти РФ, зокрема завдають ударів по об’єктах її економічної інфраструктури.

У середині жовтня під тимчасове управління Росії також перейшли російські активи французької компанії Tarkett, одного зі світових лідерів із виробництва підлогових покриттів.

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