Зливи, сніг і +16: якою буде погода в Україні 26 жовтня

У Карпатах температура опуститься до нуля.

У понеділок, 26 жовтня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями, частину областей заллє дощами, однак буде ще досить тепло.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях очікується помірний, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях також пройде невеликий дощ; на решті території буде без опадів.

У південно-західній частині країни вночі та вранці місцями туман.

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Температура вночі очікується 6-11°, на заході та сході країни 3-8° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-16°, у західних областях - до 7-12°.

У Карпатах очікується дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади. Температура вночі та вдень становитиме 0-5° тепла.

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ

Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°. У Києві вночі 9-11° тепла, вдень близько 14-16°.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європу найближчими днями накриють сильні зливи, очікуються затоплення в багатьох регіонах.

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