На VІІI Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» проектуватимуть майбутнє

Близько 200 українських письменників і 75 гостей з 30 країн світу – з 30 травня по 3 червня у Мистецькому Арсеналі триватиме VІII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Інтелектуальна подія країни, що об’єднує літературу й мистецтво. Понад 150 видавництв і нішевих проектів представлять свої найкращі новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники – виставкові проекти.

Фокус-тема — «Проект майбутнього»

Якщо минулих років на фестивалі говорили про літературу в часи війни, а також про сміх у часи кризи, то цього року кураторська команда фестивалю пропонує зазирнути у майбутнє.

«Майбутнього ще не існує, є лише наші прогнози й уявні проекти. Майбутнє вабить своєю невідомістю й водночас ніяк не надається до пізнання: ми зазвичай надто пізно розуміємо, що певна тенденція стає визначальною ознакою часу і що завтра саме її координатами описуватимуть нинішню реальність. Майбутнє — це вічна надія, ми шукаємо в ній розради від травм і страждань. Але це також і жага нових викликів», — підкреслює Віра Балдинюк, кураторка фокус-теми фестивалю.

Про що людство мріє далі? яким буде майбутній світовий устрій, які шанси в демократії перед лицем гібридних викликів? як протистояти дегуманізації у часи змін? чи спроможні сучасні технології створити (над)людину? — на ці та інші запитання шукатимуть відповіді під час фестивалю.

На фестивалі представлять спеціальні проекти, пов’язані із сучасними технологіями, змінами у читацьких практиках, новими можливостями для споглядання, відчуття, переживання і проживання історій. Поєднання сторітеллінгу, VR й ілюстрації будуть втілені у проекті «Out of Sight» (Нідерланди), Goethe-Institut спільно з Франкфуртським книжковим ярмароком презентує «Перевтілення» Франца Кафки у віртуальній реальності, а екскурсія віртуальним приміщенням модернізованої київської бібліотеки ім. М.Костомарова за допомогою VR-окулярів надасть можливість уявити публічні простори майбутнього.

Однією з помітних локацій фестивалю стане «Кафе майбутнього» (спільно з науково-популярним журналом «Куншт»), де каву для відвідувачів готуватиме робот.

Міжнародна програма

Серед закордонних гостей цього року: експерт ЮНЕСКО і директор Паризького інституту практичної філософії, один з найвідоміших у світі спеціалістів з дитячого розвитку Оскар Бреніф’є (Франція), поет, перекладач і правозахисник, один із засновників Литовської Гельсінської групи, професор слов’янських мов і літератур в Єльському університеті Томас Венцлова (Литва), яскравий представник водночас хорватської та боснійської літератур Міленко Єрґович (Боснія і Герцеговина), президент Американської асоціації літературних перекладачів Арон Ажі (США), президент ісландського PEN-клубу, знаний ісландський письменник Сйон, провідний ізраїльський автор Меїр Шалєв (Ізраїль), одна з найпомітніших італійських письменниць Франческа Меландрі (Італія), всесвітньовідома письменниця, есеїстка і журналістка Славенка Дракуліч (Хорватія-Швеція).

Спеціальний гість «Книжкового Арсеналу» - Братиславський книжковий фестиваль (BRaK). За кураторства Петера Міхалека (Словаччина),BRaK презентує в межах фестивалю унікальну програму читань, публічних розмов і заходів. Серед учасників програми - один із найпомітніших письменників молодого покоління Словаччини Міхал Гворецьки, чия найновіша книга «Троль» готується до видання в українському перекладі.

Дитяча програма

«Далі буде!.» — так звучить тема цьогорічної Дитячої програми. Учасники програми говоритимуть про те, які книжки є сьогодні і які книжки діти візьмуть із собою й у завтрашній день. Саме такі книжки, наприклад, включені в унікальну колекцію «Silent books» («Мовчазні книжки») Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY, яку покажуть на «Книжковому Арсеналі» за підтримки Посольства Швейцарії в Україні. Представити колекцію, історію її зібрання та водночас показати нові моделі сторітелінгу приїде експертка IBBY, старша викладачка Університету Глазго, провідний фахівець з дитячої літератури та читання Евелін Арізпе (Велика Британія, Шотландія).

Спеціальні міжнародні гості Дитячої програми цього року Ева Суссо, Емілія Дзюбак, Гжегож Касдепке, Ґюдрун Скреттінґ тощо.

Вперше на фестивалі секція «Дитяча книга» представлена автономно - у правому крилі Старого Арсеналу, де працюватимуть стенди видавництв дитячої та підліткової літератури і відбудуться події Дитячої програми.

Музична програма

Цього року програма представлена фестивалем Next sound, що пропагує розвиток усього різноманіття діджитал-мистецтва у поєднанні з прогресивною та експериментальною музикою, залученню органів чуттів, і пройде за участі митців з Франції, Німеччини, Австрії, України.

Професійна програма

Кластер EUNIC Україна, до якого входять культурні центри європейських країн, за підтримки програми ЄС Culture Bridges презентує на «Книжковому Арсеналі» професійну платформу Booking the Future / Бронь на майбутнє, кураторкою якої виступить Оля Жук. Гра слів у назві програми резонує з футуристичною темою цьогорічного «Книжкового Арсеналу» та має на меті окреслити глобальні та локальні тренди, інновації та прогнози. Як трансформуються читацькі звички та очікування; як сьогодні видавці в різних країнах «бронюють» місце для свого бізнесу в майбутньому, на що розраховують і як адаптуються?

Також діятиме зона для переговорів між українськими та іноземними видавцями, літагентами, перекладачами та керівниками книжкових інституцій — у співпраці з Українським інститутом книги.

Спеціальні тематичні майданчики

За сприяння Києво-Могилянської бізнес-школи вдруге на «Книжковому арсеналі» діятиме інтелектуальна платформа, де управлінці зустрінуться, аби поділитися бізнес-мудрістю, подискутувати про моделі майбутнього та вчитися створювати якісні управлінські рішення для його досягнення. Цього року тема звучить «Творці майбутнього», а під час самої програми відбудуться розмови з нагоди презентації книг про відповідальне лідерство й управління.

Серед інших акцентів — благодійні, перформативні проекти, виставки ілюстрацій, шрифтові майстерні, друкарські технології, арт-інсталяції, кінопокази. Ми продовжуємо тему шрифтової політики (спільно з АРТ і я), нестандартного осмислення власного досвіду у часи змін («Club of creative philosophy») та з’ясуємо, чи здатні фантасти передбачати майбутнє (спеціальний проект «#тижфантаст»).

Візуальні проекти і виставки

«Книжковий Арсенал» як проект Мистецького арсеналу щороку приділяє особливу увагу візуальному компоненту — від стилю до найсвіжіших дизайнерських тенденцій у зінах і самвидаві. Зокрема, втретє оголошений Конкурс на найкращий книжковий дизайн.

Про візуальну книгу, українські видання про мистецтво, фотокниги, артбуки дискутуватимуть на подіях, організованих спільно з проектом Павла Гудімова та Діани Клочко «Українська візуальна книга». А на виставці «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» будуть представлені погляди візіонерів у площині архітектури, винаходів, кіно. Зокрема, проекти реконструкції Києва, що належать українським архітекторам «сталінського» періоду. Особливу увагу приділено роботам Якова Черніхова – архітектора, новатора конструктивізму, майстра візуалізації рівня Джованні Баттіста Піранезі. Його книга 1933 року «101 фантазія» розкриває потужність масштабів утопічного бачення «форм» майбутнього.

Окрім того, будуть представлені виставкові проекти від Клубу ілюстраторів Pictoric, «Візуальні метафори. Далі буде» від кафедри графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, «Правила Буравчика» від авторської художньої студії Aza Nizi Maza,

Кураторська команда Книжкового Арсеналу 2018:

– Оксана Хмельовська — координаторка фестивалю

– Таня Родіонова — координаторка проектів

– Віра Балдинюк — кураторка фокус-програми «Проект майбутнього»

– Поліна Городиська — кураторка Міжнародної програми

– Оксана Щур — кураторка Української програми

– Юлія Козловець — кураторка Дитячої програми

– Ірина Славінська — кураторка спеціальної програми «Слова року»

– Анастасія Євдокимова — кураторка Поетичної програми «Загірні королівства: поетичні книжки, які з’являться завтра»

– Павло Гудімов — куратор виставкового проекту «Metropolis. Минулі утопії майбутнього»

– Андрій Курков — запрошений куратор спеціальної програми «Куди складати чужий

історичний досвід?»

– Андрій Кириченко — куратор Музичної програми

Команда фестивалю висловлює вдячність партнерам:

– міжнародної програми: EUNIC Україна, British Council в Україні, Goethe Institut в Україні, Французький інститут в Україні, Польський Інститут у Києві,

Чеський центр у Києві, Австрійський культурний форум, Італійський Інститут

Культури, Литовський культурний інститут, Грецький фонд культури, Посольство

США в Україні, Посольство Німеччини в Україні, Посольство Республіки Польща в

Україні, Посольство Швеції в Україні, Посольство Швейцарії в Україні,

Посольство Словаччини в Україні, Посольство Грузії в Україні, Представництво

Європейського Союзу в Україні, Посольство Ізраїлю в Україні, Посольство Угорщини в

Україні, Посольство Канади в Україні, Посольство королівства Нідерланди в

Україні, Посольства України в Ліванській Республіці, Посольство Ліванської

республіки в Україні, Клуб арабської культури в Бейруті, Ліванський

культурно-інформаційний центр в Україні, Посольство Бельгії в

Україні, Франкфуртський книжковий ярмарок, Фонд «Buchkunst», NORLA — Norwegian Literature Abroad (Норвегія), Rosa Luxemburg Stiftung (Німеччина), Flemish Literature Fund (Бельгія), UN Women Ukraine.

– Генеральному — «Київстар»

—Партнеру Дитячої програми — ЛакіБукс

– Партнеру майбутнього — Ufuture

– Технічному — компанії «Zinteco»

– Туристичному — «Феєрія мандрів»

– Готельному — 11 Mirrors Design Hotel, Senator Apartments, Premier Hotels and Resorts

– Спеціальним партнерам — ТОВ «Хіпакома», Plastics, Poparada

– Партнерам Бізнес-майданчика — Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS), kniga.biz.ua

– Медичному партнеру — Борис

– Партнерам — Ощадбанк, Wacom, Everlegal, Silver Telecom, UDM, Моршинська

– Генеральному інформаційному — UA: Суспільне мовлення