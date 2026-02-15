Росіяни показали дрон-'кущ', і це може бути досить ефективно, - аналітики

На сучасному прозорому полі бою маскування стає вкрай важливим параметром для будь-якої техніки.

Технологія наземних роботизованих комплексів (НРК) стрімко розвивається в умовах російсько-української війни, де вони знаходять усе більше застосувань. І тепер головною проблемою при їх використанні стають вже не так технічні обмеження, як постійна загроза від безпілотників в небі.

Як пише Defense Express, нещодавно росіяни представили цікаве рішення, як захистити наземні дрони від їх літаючих родичів. Зокрема у Мережі з’явилися фото російського НРК "Курьер" із креативним підходом до маскування. Окрім звичного вже антидронового "мангала" і маскувальної сітки, робота щедро обвішали дрібними гілками. Як результат, вже з невеликої відстані робот виглядає наче звичайний кущ.

"Звичайно, що "рухомий кущ" десь в полі все ж викличе підозру, але водночас в оператора залишається простір для маневру, коли у випадку загрози дронів він може десь причаїтися і перечекати ймовірну атаку", – зазначають аналітики Defense Express.

Експерти наголошують, що таке маскування має свої недоліки. Навішані гілочки заважатимуть використовувати озброєння, якщо воно є на наземному дроні, а "мангал" з’їдає частину вантажопідйомності, тож робот зможе перевезти менше вантажу. Але такий захист може бути виправданий, коли важливо забезпечити саме виживання дрона.

Війна дронів в Україні

Як писав УНІАН, війна в Україні дедалі більше будється навколо роботизованих систем, де наземні дрони використовують для підтримки, транспортування і запуску повітряних безпілотників, які своєю чергою полюють на ворожі БПЛА. Наземні роботизовані комплекси стають частиною протистояння "дрон проти дрона", змішуючи логістичні функції з атакуючими та оборонними можливостями в реальних бойових умовах.

Також ми розповідали, як під час маневрів у 2025 році невелика група українських дронщиків розгромила підрозділи НАТО, які не були готові до масових атак дронів, і допустили низку тактичних помилок. За словами бійців, це вказує на серйозні недоліки в підготовці армій НАТО до ведення сучасної повномасштабної війни зі співставним противником, де тактика традиційних механізованих штурмів вже не відповідає реаліям сучасного поля бою.

