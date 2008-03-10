Відбувся Фестиваль українських вареників

У гірськолижному курорті «Буковель» пройшов «Фестиваль українських вареників».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі дирекції гірськолижного комплексу «Буковель».

Організатори зазначили, що в рамках фестивалю відбувся чемпіонат України зі швидкісного поїдання вареників, в якому взяли по 8 представників з Києва, Івано-Франківська, Надвірної, Рівного та інших міст України.

Крім того, у рамках фестивалю пройшла конкурсно-розважальна інтерактивна програма «Шоу Вареників», а також конкурси: «Народний Вареник» - хто швидше, краще і більше вареників наліпить; «Цибулька» - хто швидше і дрібніше накришить цибульки для засмаження вареників і не заплаче; «Смажимо! Паримо! Варимо!» - хто більше, швидше, цікавіше всмажить по сковороді... ополоником; «Пан Пацюк – поїдач вареників» - хто швидше і більше вареників з’їсть… і не подавиться; «Не поділили вареники? То можна і побитись… великими подушками-варениками»; «Заспіваймо пісню веселеньку» - поїли…можна і співати; «Дам лиха закаблукам» - просимо до танцю. Переможців конкурсів нагородили пам’ятними призами.

Також учасники фестивалю взяли участь у програмі «Козацькі забави», в рамках якої змагалися в естафетах «Стовп з призами», «Біг в мішках», «Перетягування бучка», «Піднімання бочки», «Конкурс свистунів», «Козацький пояс», «Кидання валянка».