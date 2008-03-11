Лобове зіткнення Toyota Land Cruiser і Audi 80: загинуло троє людей
08:55, 11 березня 2008Разное
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ДТП на Львівщині
У Львівській області біля с.Райлів Стрийського району на автошляху Нижанковичі-Стрий водій позашляховика "Toyota Land Cruiser" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем "Audi 80".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб та 1 особа постраждала, яку з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Стрийської центральної районної лікарні.
Всього за добу на території країни зареєстровано 95 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 26 осіб та 101 - травмовано.
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