Маршрутки паралізують рух у Києві?

Водії маршруток продовжують страйк. Напередодні на столичні вулиці не вийшли близько 90%, а це майже дві тисячі маршрутних таксі Києва.

Головна вимога перевізників – підвищення плати за проїзд. Однак транспортного колапсу в місті не станеться, заявляє київська влада. Комунальний транспорт намагається компенсувати відсутність приватних перевізників. Вчора пасажири відчували суттєві незручності, і чимало киян запізнилися на роботу.

Як заявили страйкарі, переговори із владою поки нічого не дають, тому акцію подовжено. Сьогодні протест набуде нових форм. Автобуси вийдуть на лінії, але пересуватимуться містом зі швидкістю 5 кілометрів за годину, блокуючи таким чином рух у столиці.

ICTV