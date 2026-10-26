Вибух раніше за тривогу: Ігнат сказав, як працює попередження про балістику від партнерів

Над Україною є радіолокаційне поле , що дозволяє бачити повітряні цілі на кілька сотень кілометрів від кордону.

Як працює система попередження про пуски російських балістичних ракет від партнерів, чим вона настільки важлива для України і чому буває так, що вибух звучить раніше за сигнал тривоги – пояснив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

Він нагадав, що за останній час уже траплялися випадки, коли Повітряні сили не отримували інформацію від партнерів про пуски балістики. Саме тоді й виникає ситуація, коли спочатку стається вибух, а тривога лунає вже після або одночасно з ним.

Він пояснив, що в України є і власні джерела інформації і власна розвідка. Є радіолокаційне поле над Україною, що дозволяє бачити повітряні цілі і на певній відстані за межами України – на кілька сотень кілометрів.

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"Водночас інформацію, розвіддані щодо застосування балістики або ракет, які атакують за балістичною траєкторією ми отримуємо від партнерів. І для нас критично важливо отримувати цю інформацію якомога швидше", - наголосив він.

Ігнат також нагадав про нещодавню атаку на Київ кількома хвилями, коли РФ запустила близько 39 ракет. Тоді під час першої хвилі Повітряні сили не отримали попередження.

"Можливо, це були технічні причини, можливо, ще щось. Зараз партнери разом із нашими фахівцями з’ясовують, що сталося, і роблять усе можливе, щоб надалі таких прогалин не було", - зауважив Ігнат.

Він додав, що під час наступних хвиль попередження вже надходили: іноді раніше, іноді пізніше, але навіть ці кілька хвилин мають величезне значення - у громадян з’являється час кудись сховатися.

Як працює система попередження

Ігнат зазначив, що можна мати й агентурні джерела, які повідомлятимуть, що десь готується пуск, однак основним джерелом є космічна розвідка.

"Чимало країн у світі мають супутники, які стежать за земною поверхнею, і так можна побачити спалах – це може бути або вихід ракети, і не лише балістика, а й РСЗВ. Такі пуски видно з космосу, якщо дозволяють умови. Тому ми розраховуємо максимально швидко отримати цю інформацію і так само швидко передати її через систему оповіщення Повітряних сил. Далі працює відповідний алгоритм. Частина процесів автоматизована й працює дуже швидко. Інформація передається ДСНС, на пост номер один, органам цивільного захисту. Далі вмикаються сирени, гучномовці й повідомлення в застосунку "Повітряна тривога", - розповів він.

Він додав, що в оновленому застосунку тепер відображаються "шахеди", КАБи, крилаті ракети, які в даний момент перебувають над Україною. Балістику додаток не показує – не встигає. Ігнат зауважив, що інформація може бути дещо неточною, щоб це не шкодило обороні і не надавало додаткової інформації ворогу.

Чи зможе Україна обійтися без допомоги США у передачі розвідданих

Ігнат зазначив, що Україна отримує інформацію від центрів НАТО, та від різних партнерів – Великобританії, Франції, Німеччини та інших країн, в тому числі і від США.

"Звісно, що ми розраховуємо на всіх, і на Сполучені Штати в тому числі. Ми в жодному разі не хотіли би втрачати цю співпрацю, тому що бачимо, скільки американської зброї й американських технологій використовують Збройні сили і, зокрема, Повітряні сили… Розвіддані – це дуже загальне поняття: є інформація про ситуацію на лінії фронту й багато іншого. І ми теж дуже розраховуємо, що наші партнери послідовно надаватимуть нам ці дані, тому що володіти інформацією про те, що відбувається, надзвичайно важливо", - додав він.

Скільки ракет та Шахедів накопичила Росія

За даними ГУР, в арсеналі Росії станом на жовтень накопичено до 700 балістичних та декілька тисяч крилатих ракет різних типів. За даними української розвідки, Росія щомісяця виробляє понад 200 таких знарядь терору, з них 110 одиниць - саме балістика.

Реактивних та звичайних "Шахедів" у ворога в резерві приблизно 6200. При цьому, в РФ реактивних дронів збирають на місяць до 4000 одиниць, а звичайних - до 2000.

Ігнат повідомляв, що якщо Росія збереже нинішні темпи ударів, за місяць кількість ракет, які атакують як балістичні, може перевищити 300.

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