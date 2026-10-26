Біля Чорнобиля помітили табун рідкісних коней (фото)

Щонайменше вісім тварин потрапили в об’єктив дослідника.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували табун рідкісних коней Пржевальського.

Про це розповіли у заповіднику та оприлюднили відповідні фото. На них можна побачити щонайменше 8 коней на пожовклій траві. За тваринами, що потрапили в об’єктив дослідника Олександра Музиченка, – осінній ліс.

"Серед пожовклих трав, під тихим осіннім небом коні Пржевальського живуть у власному ритмі. Пасуться, прогулюються, тримаються гуртом і неквапливо досліджують знайомі простори. Тут осінь - не привід сумувати за літом, а ще одна пора дикого життя, у якому все відбувається так, як велить природа", - йдеться у повідомленні.

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Як писав УНІАН, влітку у зоні відчуження також зафіксували родину рідкісних коней Пржевальського - у кадр потрапили відразу 8 коней - дорослі та малеча. Родина була поруч з будинком, що закинутий після катастрофи на Чорнобильської АЕС. Як розповіли дослідники, коні Пржевальського – істоти з міцними сімейними зв'язками. Вони зазвичай живуть невеликими гаремними групами, до складу яких входять жеребець, кілька кобил та потомство. Разом такий табун подорожує, пасеться, відпочиває, стежить за безпекою.

Восени фахівець Олександр Музиченко у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітив гарем коней Пржевальського, що паслися. Тоді на фото вдалося зафіксувати 7 коней, один з яких підняв голову та уважно кудись дивився. Йшлося, що восени трава вже не така соковита, але коням все одно треба добре поїсти, набратися сил і готуватися до холодів. Хтось шукав найсмачнішу травинку, хтось тримався ближче до табуна, а хтось просто перевіряв, чи все навколо спокійно.

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