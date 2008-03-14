У Запоріжжі згоріла маршрутка: четверо загиблих

У Запоріжжі в результаті пожежі в маршрутному мікроавтобусі загинули 4 людей, ще декілька пасажирів госпіталізовані з опіками різного ступеня тяжкості.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, трагедія сталася сьогодні близько 7.00.

"З невстановлених на даний момент причин близько 7 години ранку в мікроавтобусі, що перевозив пасажирів, виникла пожежа, в результаті якої 4 людей загинули у вогні", - повідомили в МНС.

Зараз співробітники МНС встановлюють причину пожежі. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.