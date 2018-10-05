На злобу дня: в Києві презентують виставу за мотивами п’єси «Дракон» Євгенія Шварца

«В стремленьи мягко спать и кушать всласть.

Страна на перевыборы идёт.

Бессмысленно менять любую власть —

Пока не перевыбрали народ...»

Александр Меламуд

20 жовтня 2018 року у Жовтневому палаці відбудеться прем’єра нової вистави від режисера Володимира Горянського за мотивами п’єси Євгена Шварца «Дракон», яка залишається актуальною і досі. Зі сцени лунатиме авторська музика та вірші Олександра Меламуда, написані спеціально для вистави.

Основою спектаклю став казковий сюжет про дракона, якого неможливо перемогти, адже він живе у кожному жителі міста. Ця історія зовсім не про чудовисько. Вона про людей, які не готові до свободи, бо життя під владою дракона їх повністю задовольняє. Втративши одного диктатора, вони безмовно підкорюются іншому. Виявляється, що просто вбити дракона недостатньо…

Спеціально для вистави були створені оригінальні декорації, а також розроблені унікальні костюми. На глядачів чекає жива музика, світлове шоу та яскраві персонажі. Створюватиме цей казковий світ команда справжніх професіоналів.

Ролі гратимуть: Дмитро Ступка, Володимир Горянський, Олександр Меламуд, Мирослава Філіпович, Олексій Суханов, Максим Максимюк, Андрій Джеджула та Володимир Захарченко.

Режисер: Володимир Горянський.

Композитор та автор віршів: Олександр Меламуд.

Художник-сценограф: Олексій Обертинський.

Художник з костюмів: Любава Сокол.

За участі джаз-бенду імені Джульєтти Капулетті під керівництвом Андрія Соловйова.

Продюсер: Олександр Меламуд.

Прем’єра відбудеться у Жовтневому палаці 20 жовтня. Квитки можна придбати за посиланнями:

concert.ua

parter.ua

kontramarka.ua

Зустрінемось на виставі!