Польща представили нову бронемашину (фото)

Польська компанія AMZ Kutno продемонструвала прототип нової броньованої машини Zubr-P, повідомляє польське інформаційне агентство Altair. Машина створена на базі повноприводної вантажівки Iveco EuroCargo 4x4.

Представлена бронемашина є тільки базовою платформою. Найближчим часом польський концерн Radwar має намір встановити на машину свою зенітно-ракетну установку Poprad з ракетами Grom і радіолокаційною станцією N-26/MMSR. Після монтажу та інтеграції всіх систем нова бойова установка надійде до збройних сил Польщі для польових випробувань.

Також розглядається можливість встановлення на Zubr-P різних засобів зв`язку для використання її як пересувного вузла зв`язку. Найближчим часом на польові випробування має надійти бронемашина Zubr, пристосована для перевезення десятьох бійців. Кабіна машини та десантний відсік викладені бронелистами, а днище посилено товстою бронею. За наслідками випробувань, машина з таким бронезахистом могла витримувати вибух еквівалентний вісьмом кілограмам тротилу.

Машина Zubr розроблялася спеціально для забезпечення її транспортування літаком військово-транспортної авіації С-130. Її довжина - 6,95 метра, ширина - 2,45 метра, висота - 2,65 метра, вага - 10-15 тонн (залежно від рівня броні захисту і озброєння). Швидкість - 100 кілометрів на годину, запас ходу - 600 кілометрів. У рамках модернізації на машину планується встановлення автоматичної коробки передач і системи регулювання тиску в шинах.

Лента.ру