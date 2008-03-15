На Харківщині потяг насмерть збив людину

На залізничному переїзді в районі станції «Безлюдівка» неподалік Харкова під поїзд потрапив чоловік віком близько 50 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, трагічна подія сталася о 12.46 у п’ятницю, 14 березня, коли потяг на повній швидкості проходив повз Безлюдівку.

Особа загиблого та обставини події встановлюються. Не виключено, сказав представник управління, що людина могла сама кинутися під потяг, оскільки видимість на той час була нормальною, і потяг важко було не помітити.