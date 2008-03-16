Біля Австралії знайшли німецький корабель, потоплений 1941 року (фото)

Австралійська пошукова група, яка шукала крейсер австралійських ВМС, що потонув 1941 року, виявила уламки німецького корабля, який і потопив його, повідомляє Associated Press з посиланням на прем`єр-міністра країни Кевіна Радда.

Знахідку було зроблено за 150 кілометрів на захід від затоки Шарк.

Радд сказав, що знахідка уламків німецького корабля HK Kormoran - це крок до виявлення місця затоплення крейсера HMAS Sydney.

Пошукова операція, що спонсорується державою, почалася два тижні тому.

Як зазначає агентство, обидва кораблі потонули під час морського бою на захід від австралійського узбережжя 19 листопада 1941 року.

Ніхто з 645 людей на борту австралійського крейсера не вижив - найбільша втрата флоту Австралії за всю історію і найбільша загибель судна без врятованих в історії Другої світової війни. А 317 з 397 моряків з німецького корабля змогли човнами дістатися австралійського узбережжя, де були взяті в полон. З січня по вересень 1941 р. "Корморан" потопив 10 вантажних суден: 6 британських, 3 грецьких і югославське.