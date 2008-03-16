Католики світу сьогодні відзначають Вербну неділю (фото)

Католики світу сьогодні відзначають Вербну неділю - день, коли Ісус Христос увійшов до Єрусалима. Згідно з Біблією, там його вітали сотні людей, і кожен, хто визнав Месію, тримав у руках зелене пальмове листя.

З нагоди свята до вірян звернувся Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI. Серед послань Папи - заклик зупинити насильство та вбивства в Іраку. БЕНЕДИКТ XVI висловив жаль з приводу вбивства там католицького священика Фараджі Рахо.

Урочисту відправу з нагоди Вербної неділі Папа провів у соборі Святого Петра у Ватикані. Цьогоріч Великдень, і відповідно Вербна неділя, у католиків - дуже ранні. Так, Пасху вони святкуватимуть вже 23-го березня, тоді як православне свято припадає на 27-е квітня.

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