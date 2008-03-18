Розпочалась реєстрація мопедів з об’ємом двигуна до 50 куб. см

Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України у Вінницькій області розпочало реєстрацію мопедів і скутерів, об’єм двигуна яких не перевищує 50 кубічних сантиметрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління ДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Для реєстрації скутера чи мопеда власнику необхідно звернутися до підрозділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ за місцем свого проживання і представити на огляд транспортний засіб з таким пакетом документів: паспорт громадянина України; документи, які підтверджують придбання мопеда; посвідчення водія з відкритою категорією «А»; квитанції про оплату за спецпродукцію ДАІ та реєстраційні послуги.

У разі відсутності посвідчення водія, власники мопедів повинні мати при собі картку водія мопеда встановленого зразка, затвердженого рішенням 15 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 16 січня 2008 року № 458.

Щоб її отримати, особа має обов’язково досягнути 16-річного віку, пройти безплатний курс лекцій з Правил дорожнього руху та успішно скласти тест з перевірки знань.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2007 року Вінницька обласна рада прийняла рішення, щодо введення у 2008 році обов`язкової реєстрації мопедів та скутерів з об`ємом двигуна до 50 кубічних см.

Реєстрація мопедів з об`ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів введена через значне зростання дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв малолітражних мопедів, якими переважно керують неповнолітні особи.