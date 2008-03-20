МЕГА-катастрофа у Києві: КамАЗ розгромив 12 автомобілів (фото)

Вчора в Києві в результаті великої дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Науки, за попередніми даними, одна людина загинула, троє одержали важкі поранення.

Про це УНІАН повідомили в столичному управлінні ДАІ.

За інформацією Державтоінспекції, ДТП відбулося близько 17.00.

Про подробиці ДТП повідомляє "Друга Смуга": у вечірню годину-пік КамАЗ, у якого відмовили гальма, розгромив 12 (!) автомобілів.

Коли КамАЗ спускався до Столичного шосе, у нього з невідомої причини відмовили гальма. Першими на шляху фури опинилися Hyundai Sonata, Mazda3, Volkswagen Bora і Alfa Romeo 155. Намагаючись запобігти подальшим зіткненням, водій КамАЗа спробував загальмувати за допомогою бордюру. Але, на жаль, йому це не вдалося, і він в буквальному розумінні цього слова впечатав Ford Escort в бетонний відбійник! Наступною жертвою Камаза став легковик Mercedes Е-класу, який від потужного удару вилетів на узбіччя і перекинувся на дах! Але це був лише початок трагічного розвитку подій. Некерована вантажівка летіла далі і продовжувала крушити все на своєму шляху...

Розбивши 6 машин, вона зачепила ГАЗ-3110, який відкинуло в задній бампер фури Mercedes, що йшла попереду. Від удару остання розламалася на дві частини. Після «зустрічі» з легковиком і німецькою вантажівкою, КамАЗ врізався у ВАЗ-21099, що за інерцією проломив бетонну огорожу. Наступною жертвою стала вантажівка ЗІЛ – КамАЗ розвернув його на 90 градусів. Остаточним пунктом призначення КамАЗ стала ВАЗівська «шістка» - вона прийняла на себе найсильніший удар.

Саме у Ладі і загинула людина – пасажирка, яка сиділа попереду . Крім того, серйозно постраждав водій нещасного ВАЗа, його доставили в реанімацію. Також госпіталізували водіїв КамАЗа і легкового Mercedes.

На місце масштабних ДТП прибули: співробітники ДАІ і МНС, представники КМДА, пожежні машини і декілька карет швидкої допомоги. Приїхав і кран, якому належало прибрати залишки машин.

В результаті аварії було повністю перекрито рух на проспекті Науки (у бік Столичного шосе) і виїзд з боку Столичного шосе.