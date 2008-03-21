Націоналісти пропонують сільським радам заробити на пам`ятниках Леніну

Хмельницька обласна організація Конгресу українських націоналістів звернулася до усіх місцевих органів влади із проханням активізувати роботу в питанні демонтажу комуно-більшовицької символіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької обласної організації КУН, звернувши увагу, що питання із демонтажем тоталітарної символіки та перейменуванням вулиць на місцях майже не вирішується.

Зокрема, хмельницькі націоналісти направили звернення в усі сільські, селищні та міські ради області, а це близько 600 рад. В них вони рекомендують продати пам’ятники тоталітарного минулого.

«Пропонуємо винести питання організації аукціону із продажу пам’ятників та пам’ятних знаків Леніну та іншим ідолам комунізму на обговорення громадськості, розглянути на засіданнях відповідних комісій, внести його до порядку денного найближчих сесій місцевих рад», - йдеться у листі-зверненні.

На переконання голови Хмельницької облорганізації КУН Анатолія ДЕМИДА, «ідоли тоталітарного режиму повинні послужити людям конкретною справою - організувавши та провівши аукціони з їх продажу, місцеві громади зможуть використати виручені кошти на ремонт сільських доріг, клубів, ФАПів". Він впевнений, що "покупці обов’язково знайдуться».