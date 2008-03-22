Гральний бізнес забезпечує 1% доходів держави, а може втричі більше

Гральний бізнес здатний забезпечувати 3% доходів державного бюджету за умови грамотного державного регулювання галузі.

Таку думку висловив у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» президент Союзу підприємців грального бізнесу України Олександр БОЙКО.

«Держава повинна бути зацікавлена в грамотному регулюванні грального бізнесу. Зараз у нашій країні на частку цієї галузі вже припадає близько 1% бюджетних надходжень. І це не межа, оскільки в ідеалі гральний бізнес в Україні (з урахуванням реальних доходів у країні) здатний забезпечувати до 3% доходів бюджету», - заявив О.БОЙКО.

Він також висловився за проведення публічних парламентських слухань на тему регулювання діяльності грального бізнесу.

«Зараз доцільно провести на цю тему публічні слухання в парламенті. Тільки такий підхід дозволить забезпечити прозорий і незаангажований процес формування нормативної бази, що регулює галузь. Інакше ми одержимо черговий лобістський закон», - вважає О.БОЙКО.

Нагадаємо, на сьогодні в парламенті перебуває 4 законопроекти щодо регулювання грального бізнесу. Міністерство фінансів не влаштовує жоден з них, і воно має намір розробити свій варіант законопроекту.