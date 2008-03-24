На Волині автомобіль врізався у потяг: двоє загиблих

У Волинській області при зіткненні автомобіля з потягом загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, трагедія сталася сьогодні близько 9-ї год. ранку на автодорозі Ковель-Турійськ: автомобіль, в якому перебували троє осіб, в`їхав у потяг, що рухався.

Як зазначено у повідомленні, аварія сталася з вини водія, який проігнорував на переїзді заборонний сигнал світлофора і продовжував рухатися. “Коли ж до пасажирського потягу, що саме в цей момент рухався з Ковеля у Львів, залишилося кілька метрів, було пізно зупинятися, й автомобіль практично в`їхав у другий вагон. Потяг зачепив машину та, перш ніж зупинитися, протягнув його ще кілька метрів, доки автомобіль не врізався у стовп, що знаходився понад залізничним шляхом”, - повідомили в УМВС.

Вижити вдалося лише одному пасажиру – чоловіку, якого госпіталізовано до реанімаційного відділення Турійської районної лікарні.

Рух потягу було на годину зупинено.