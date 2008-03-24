Росія візьме участь у відновленні могил на полі Полтавської битви

Росія візьме участь у відновленні могил російських воїнів на полі Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, який сьогодні разом із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ відвідав Полтаву.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, Російська Федерація також візьме участь у фінансуванні проекту відновлення кургану російських воїнів, церкви, яка зруйнована і розташована всередині кургану.

«Відновлення могил російських воїнів і все, що з цим пов`язане, це колосальні фінансові та часові витрати. Але ми це робитимемо», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

За даними мерії Полтави, вартість відновлювальних робіт становить близько 3 млн. доларів.

В.ЧЕРНОМИРДІН також сказав, що у четвер в Посольстві РФ пройде нарада, на якій обговорюватимуться питання організації та проведення спільних заходів, присвячених 200-річчю з дня народження Миколи Гоголя і 300-річчю Полтавської битви.

Завтра, 25 березня, планується зустріч Г.КАРАСІНА з керівництвом МЗС України.