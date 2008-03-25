Електропоїзд зіткнувся з Daewoo Lanos: загинули двоє людей

У Волинській області поблизу смт Турійськ на регульованому залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського електропоїзда з автомобілем "Daewoo Lanos".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано до центральної районної лікарні. Затримка в русі електропоїзда становила 30 хвилин.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Волинській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 120 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 14 осіб та 145 - травмовано.