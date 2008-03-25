Електропоїзд зіткнувся з Daewoo Lanos: загинули двоє людей
08:59, 25 березня 2008Разное
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У Волинській області поблизу смт Турійськ на регульованому залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського електропоїзда з автомобілем "Daewoo Lanos".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано до центральної районної лікарні. Затримка в русі електропоїзда становила 30 хвилин.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Волинській області.
Всього за добу на території країни зареєстровано 120 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 14 осіб та 145 - травмовано.
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