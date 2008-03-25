Черновецький пофарбує комунальні маршрутки у білий колір

Всі комунальні маршрутки столиці перефарбують у білий колір.

Про це повідомляє газета “Хрещатик” (№53 (3369)) з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Захід має на меті створити зручні умови для пасажирів орієнтуватися у вартості проїзду.

Як зазначає видання, відтепер дізнатися про вартість проїзду можна буде за кольором мікроавтобуса. Тобто жовтими переважно користуються приватні компанії, а всі комунальні з цього тижня перефарбують у білий. Відомо, що з минулого тижня приватні перевізники підвищили плату за проїзд на 25-50 коп., а тариф на проїзд у комунальному транспорті залишається поки що незмінним.

“Наразі Києвом курсують 400 маршруток, які належать місту, - пояснив Д.БАСС. - Вартість проїзду у них не підвищуватимуть”.