На острові Зміїний зведуть захисний мол

До кінця поточного року на острові Зміїний буде зведений захисний мол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Одеського обласного управління капітального будівництва В’ячеслав МАРКІН, відзначивши, що «державні капітальні вкладення на споруди важливого об`єкту спрямовуються в рамках впорядкування селища Білий Кілійського району Одеської області».

Разом з тим, відзначив В.МАРКІН, є труднощі з освоєнням державної субвенції, призначеної для оплати робіт на острові. У поточному році її об`єм склав 14,6 млн. грн., проте в січні-березні кошти, як і в минулі роки, надходять в недостатніх розмірах. «Поки до Одеси переведено всього 150 тис. грн.», - повідомив начальник управління.

З урахуванням цього облдержадміністрація надіслала в Міністерство фінансів лист з проханням направити основну частину державних капвкладень хоч би протягом літніх місяців. «Адже восени проведення будівельних робіт на Зміїному ускладниться погодними умовами», - пояснив В.МАРКІН.

Керівник облуправління додав, що 2,7 млн. грн. передбачено на розвиток інфраструктури острівного селища.