ДТП на Одещині: загинули троє людей, ще троє отримали тяжкі ушкодження

В суботу на Одещині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє пасажирів, у тому числі 10-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту ДАІ МВС України, трагедія сталася близько восьмої години ранку на 18 км об`їзної дороги міста Одеси. Водій автомобіля "ГАЗ-24", рухаючись з боку с.Усатове в напрямку автотраси Київ-Одеса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем "Мерседес Бенц" з напівпричепом "Сhereau CSD-35".

Троє пасажирів автомобіля "ГАЗ-24" загинули на місці, а водія та ще двох пасажирів з тілесними ушкодженнями доставлено до міської клінічної лікарні.