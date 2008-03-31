На Волині у меліоративній канаві втопився трирічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області, інцидент стався 29 березня в селі Бірки Любешівського району.

Тіло дитини дістали з води місцеві жителі, родичі загиблого, які й повідомили рятувальникам про цей випадок.