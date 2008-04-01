Буш помітив кілька російських прапорів у протестувальників

Президент США Джордж БУШ заявляє, що Росія не має права виступати проти приєднання України та Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції після закінчення двосторонніх переговорів.

За словами Дж.БУША, наявність декількох російських прапорів сьогодні у Києві не може мати великого значення.

За словами Президента США, Росія не має права вето на рішення щодо приєднання України та Грузії до ПДЧ.

У свою чергу, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре зазначив, що приєднання України до ПДЧ не є політикою проти когось.

«Ми дбаємо про наші національні інтереси», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, він не хотів би, щоб дискусії, які точаться з цього питання, формували якусь нову “завісу”.