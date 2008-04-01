Буш помітив кілька російських прапорів у протестувальників
16:16, 01 квітня 2008Разное
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... або До чого тут Росія?
|Джордж Буш
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції після закінчення двосторонніх переговорів.
За словами Дж.БУША, наявність декількох російських прапорів сьогодні у Києві не може мати великого значення.
За словами Президента США, Росія не має права вето на рішення щодо приєднання України та Грузії до ПДЧ.
У свою чергу, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре зазначив, що приєднання України до ПДЧ не є політикою проти когось.
«Ми дбаємо про наші національні інтереси», - сказав В.ЮЩЕНКО.
За його словами, він не хотів би, щоб дискусії, які точаться з цього питання, формували якусь нову “завісу”.
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