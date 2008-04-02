Спецавтомобіль для оформлення ДТП працює в будь-який час доби і року

У Вінниці розпочав працювати перший та єдиний в Україні спеціально укомплектований автомобіль для оперативного та якісного оформлення дорожньо-транспортних пригод.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Вінницькій області.

За інформацією ДАІ, автомобіль марки «ГАЗ» «Соболь» придбаний та укомплектований за допомогою Вінницького міського голови Володимира ГРОЙСМАНА та Вінницької міської ради. Спеціально обладнаний автомобіль, вартістю 69,6 тис. грн., дозволяє скоротити час оформлення ДТП майже удвічі.

Технічні можливості автомобіля дозволяють оперативно дістатися до місця виклику.

Спецавтомобіль оснащений всім необхідним для роботи у різну пору доби, за різних погодних умов та обставин. У ньому знаходиться спеціальний кейс із криміналістичним обладнанням для збору речових доказів з місця ДТП; кейс з медичним обладнанням для надання першої медичної допомоги постраждалим; автономна електростанція (електрогенератор) для належного освітлення місця ДТП, що надає можливість правильного складання схеми у нічний час; переносний міні-прожектор. Для огородження місця пригоди у наявності відповідні дорожні знаки, конуси, світлоповертаюча стрічка.

Сам автомобіль вирізняється нанесеною на нього атрибутикою Державтоінспекції та його функціонального призначення.