На перехресті зіткнулися Хонда, Шевроле і Тойота: поранено семеро людей

В Одесі під час зіткнення трьох автомобілів травмовано семеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, увечері 1 квітня водій автомобіля "Хонда Аккорд" на регульованому перехресті допустив зіткнення з автомобілем "Шевроле Лачетті", після чого цей автомобіль скоїв зіткнення з автомобілем "Тойота Камрі".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та п`ятеро пасажирів автомобіля "Хонда", а також водій автомобіля "Шевроле" з травмами доставлені до міської клінічної лікарні №1.