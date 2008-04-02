Пентагон дозволяє вдаватися до тортур у воєнний час

У вівторок, 1 квітня, Пентагон оприлюднив інструкцію, яка дозволяла застосовувати до підозрюваних в тероризмі жорсткі методи допиту, повідомляє Associated Press. У цьому документі наголошувалося, що у воєнний час влади президента країни достатньо для того, щоб не звертати уваги на міжнародну заборону тортур щодо ув’язнених.

Директива Міністерства юстиції США датована 14 березня 2003 року. Документ давав захист від судового переслідування тим військовослужбовцям, які проводитимуть дізнання бойовиків руху "Талібан" і членів "Аль-Каїди" за межами США. В інструкції зазначалося, що доки дізнавачі не зазначать у протоколах свій намір катувати допитуваного, вони можуть застосовувати до нього "жорсткі методи допиту".

У цьому документі, який був написаний Джоном Йу (John Yoo), другим помічником генерального прокурора, який очолював юрисконсультську службу, зазначалося, що у воєнний час влада президента і головнокомандуючого не може обмежуватися нормами міжнародного законодавства, яке має другорядне значення щодо федеральних законів США.

У директиві також зазначалося, що дізнавачам гарантований юридичний захист у випадку, якщо проти них будуть висунуті звинувачення як усередині країни, так і за її межами.

Про цю директиву, надіслану до Пентагону Міністерством юстиції, було відомо вже кілька років, проте тільки тепер влада оприлюднила цей документ і, таким чином, офіційно визнала його існування.

Лента.ру