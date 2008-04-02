Завдяки політичній кризі подешевшав бензин у Японії

Через скасування закону про акцизний збір бензин і дизель в Японії подешевшали на 17 відсотків. Проте недорогим пальне буде лише до 29 квітня, поки чинність закону не буде поновлено, передає агентство Reuters.

Так званий "тимчасовий акцизний збір" діяв з 1974 року і постійно продовжувався владою. Зібрані кошти йшли переважно на розвиток дорожньої інфраструктури, а також інші витрати держави.

У вівторок 1 квітня опозиційна Демократична партія, що має більшість у верхній палаті парламенту Японії, заблокувала рішення нижньої палати щодо продовження тимчасового податку. Основним її аргументом стало те, що ціна за літр бензину (148 єн, близько 1,5 долара США) "не відповідає інтересам споживачів".

Як вважають експерти, 29 квітня нижня палата знов проголосує за ухвалення "тимчасового акцизного збору", і відповідно до конституції прийме його без згоди верхньої палати. За місяць держава зазнає збитків у розмірі 2,6 трильйонів єн (близько 26 мільярдів доларів США).

Скориставшись політичною кризою, водії вишикувалися у величезні черги перед автозаправними станціями. Бензин купують про запас, приїздять на заправки з великою кількістю каністр і навіть з компактними цистернами.

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