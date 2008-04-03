У Києві з’явиться новий вид транспорту - від Черновецького

У зв’язку із підвищенням тарифів приватними перевізниками та необхідністю покращити якість громадського транспорту міста, столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив профільним службам КМДА запровадити новий вид муніципального транспорту в столиці - експрес, що замінить левову частку маршрутних таксі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, роботу експресних автобусних маршрутів планується організувати впродовж 2008-2009 років. Експресні автобуси дублюватимуть шлях руху майже всіх тролейбусних маршрутів. А також, до закінчення реконструкції трамвайних ліній Лівобережжя, вони курсуватимуть по маршрутах деяких трамваїв.

«До кінця травня цього року ми плануємо організувати рух експресу на траєкторіях курсування тролейбусів №№ 37,46 та на 100% оновити рухомий склад на автобусному маршруті № 58", - сказав Д.БАСС.

За його словами, однією з переваг експресу є тариф, який буде нижчим, ніж у комунальних маршрутках. Крім того, у цьому виді транспорту діятимуть місячні проїзні квитки та надаватимуться пільги на проїзд для пасажирів згідно з чинним законодавством України.

Автобуси експресного режиму будуть швидшими та матимуть значно більшу провізну спроможність в порівнянні з маломісткими маршрутками, забезпечуючи при цьому комфортні та безпечні умови перевезень пасажирів. Завдяки наявності альтернативного виду транспорту зменшиться наповненість салонів тролейбусів з 7-8 пасажирів на 1 м. кв. до 5-6.

За словами Д.БАССА, для експресних маршрутів протягом цього та наступного року за кошти міського бюджету та кошти КП «Київпастранс» планується придбати 500 автобусів середньої місткості, що за своїми характеристиками максимально наближені до автобусів великої місткості.