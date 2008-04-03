Черновецький запрошує киян помахати мітлою

Впродовж найближчих вихідних, зокрема 4, 5 та 6 квітня, у Києві відбудеться загальноміська весняна толока з озеленення та благоустрою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

До активної участі у толоці запрошуються усі кияни, насамперед, учнівська та студентська молодь. Столична влада закликає мешканців міста колективно здійснити заходи для збереження та примноження зелених насаджень у столиці, створення нових зелених зон, парків та скверів.

Під час проведення толоки будуть не лише висаджуватися нові дерева, але й здійснюватимуться заходи для поліпшення естетичного і санітарного стану прибудинкових територій, об’єктів масового перебування та відпочинку населення, впорядкування території існуючих дитячих і спортивних майданчиків, а також створення нових майданчиків для дітей та занять спортом.