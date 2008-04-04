П`яна жінка за кермом спровокувала ДТП, у якому постраждали 7 чоловік

Вчора у Кривому Розі нетвереза жінка за кермом легкового автомобіля «Шкода Октавіа» спричинила ДТП, в результаті чого травмовано сім людей. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у Дніпропетровській області, 23-річна нетвереза громадянка під час руху не впоралася з керуванням та скоїла зіткнення з вантажним автомобілем «Газель».

П’ятеро постраждалих пасажирів, зокрема сама винуватиця ДТП госпіталізовані до травматологічного відділення 2-ї міської лікарні. Кривого Рогу. Двом пасажирам «Газелі» медична допомога надана на місці події.