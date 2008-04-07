Військові переслідують піратів, які захопили французьку яхту (фото)

Сторожовий катер військово-морських сил Франції в неділю продовжує слідувати за піратами, які захопили французьку яхту біля берегів Сомалі.

Як передає Рейтер з посиланням на слова міністра оборони країни Ерве МОРЕНА, сказані ним в неділю в ефірі радіостанції «Європа 1»:«Пірати, як і раніше в дорозі, а ми пливемо за піратами на дистанції».

Трищогловий парусник Le Ponant після захоплення узяв курс на південь, до північно-східного узбережжя Сомалі. Він попрямував до самопроголошеної "Республіки Пунтленд" на березі Індійського океану і вже пристав у портовому місті Ейль. На півдні цієї території в районі міста Гараад знаходиться лігво піратів.

Досі Франція не отримала ніяких вимог злочинців. Незважаючи на можливості стеження за чотирьохпалубною яхтою, зокрема, з гелікоптера, який летить над нею, зв`язку з викрадачами встановити не вдається.

Представник компанії-судновласника в неділю повідомив журналістам, що до полонених погано не ставляться. Вони всі разом, їм дали сніданок і дозволили вранці вмитися.

Місцеві власті змушені визнати, що не можуть впоратися своїми силами з піратами, оскільки у злочинців швидші судна, і краща зброя.

Всі зони інциденту, що є поблизу, французькі військові підрозділи привели в підвищену бойову готовність. Розпочато операцію "Морський пірат". Операція полягає в мобілізації засобів, що є в зоні інциденту, з метою звільнення захопленого судна. Уряд Франції підтримує тісний контакт зі своїми союзниками в даному регіоні, спільно з якими відпрацьовуються різні варіанти врегулювання кризової ситуації.

Пірати напали на трищоглову французьку яхту класу люкс Le Ponant у п`ятницю, коли судно без пасажирів на борту поверталося з Сейшельських островів до місця своєї приписки в Середземному морі. На яхті перебувало понад 30 осіб, 22 громадяни Франції, включаючи шестеро жінок, інші з України та Кореї.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МЗС України, серед членів екіпажу захопленого судна є громадянка України, але французька сторона припускає, що громадян України може бути більше.