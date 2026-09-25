Не Угорщина й не Скандинавія: визначився неочікуваний лідер у spa-напрямку у світі

Переможцем став гірський спа-центр, площею близько 5000 квадратних метрів. В ньому для гостей є 9 різноманітних саун, на будь-який смак.

Італія перемогла у премії World Spa Awards-2026, отримавши звання найкращого у світі напрямку для spa-відпочинку.

Як повідомляє The Independent, головну нагороду серед курортних spa-центрів отримав Lefay Spa World при Lefay Resort & SPA Dolomiti, площею близько 5000 квм, розташований серед гір.

Зазначається, що комплекс пропонує гостям 9 саун з різною температурою та рівнем вологості, якими вони можуть насолодитися за допомогою п'яти режимів, кілька критих і відкритих басейнів, гідромасажну зону з магнієвою солоною водою, масажі, фітотерапію, цигун та медитацію.

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Ще одну престижну нагороду отримав Palazzo Fiuggi - його визнали найкращим wellness-ретритом світу. Цей заклад у центральній Італії поєднує цілющі традиції з передовою медициною, створюючи персоналізовані програми та індивідуальні процедури для своїх гостей. Серед доступних процедур - кріотерапія, внутрішньовенні процедури, крапельниці та аналіз крові в рамках медичного пакету, сауни, світлова терапія звукотерапія.

У категорії термальних spa-печер перемогла тосканська Grotta Giusti. Курорт розташований у тисячолітній печері, найбільшій у своєму роді в Європі, де гості можуть оздоровлюватится у природних термальних водах.

Водночас, важливі нагороди дісталися і Нью-Йорку. Так, Guerlain Wellness Spa at Waldorf Astoria New York назвали найкращим готельним spa світу 2026 року. Заклад пропонує, в тому числі, ексклюзивні масажі, сауну, парову лазню, арктичну печеру та оздоровчий центр.

Ще один нью-йоркський комплекс - World Spa - переміг у категорії найкращого денного spa. Гості отримують там вражаючий спектр послуг, включаючи східноєвропейські лазні, фінські сауни, турецькі та марокканські хамами та японські онсени, а також 70 процедурних кабінетів.

"Цьогорічні переможці представляють найвищі стандарти досконалості, інновацій та обслуговування гостей, демонструючи постійну життєздатність та розвиток нашої галузі. "Їхні досягнення надихають мандрівників у всьому світі та підтверджують важливу роль, яку spa та wellness відіграють у покращенні самопочуття та якості життя", - підсумувала Ребекка Коен, керуючий директор World Spa Awards.

Найпопулярніші країни для spa-відпочинку

Як повідомляв УНІАН, раніше очолював список популярних spa-напрямків В'єтнам, який показав приголомшливе зростання кількості пошукових запитів у Google на 175%. У цій країні Азії доступна величезна кількість варіантів відпочинку – від термальних джерел і медитації до трав'яних ванн і в'єтнамського масажу.

Друге місце в рейтингу мав Марокко на півночі Африки, інтерес до якого зріс на 84%, де, крім традиційних марокканських хамамів, відвідувачі прагнули спробувати таласотерапію (процедури з використанням морської води).

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