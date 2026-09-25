Дані з поля бою в Україні допоможуть навчити британський ШІ керувати роєм дронів, – Reuters

Велика Британія першою у світі отримала доступ до цих даних.

Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв безпілотників. Як пише Reuters, таку заяву зробив британське уряд.

Йдеться про доступ до бази даних зображень і відео, зібраних безпілотними літальними апаратами на території бойових дій в Україні. Дані містять понад 6 мільйонів записів таких об’єктів, як танки, артилерія, системи ППО, піхота та повітряні цілі.

"Це перший у світі доступ до реальних даних з поля бою. Він дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі оборонних інновацій, стримуючи наших ворогів і забезпечуючи нашу безпеку всередині країни, а також сприяючи подальшому зміцненню України", – заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у своїй заяві.

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Уточнюється, що рої літаючих, наземних і морських дронів повинні будуть діяти автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей. А також автономно приймати рішення про атаку. Додається, що людина все одно братиме участь у таких операціях.

Зараз уряд Великої Британії шукає підрядні компанії, які розроблятимуть програмне забезпечення для роїв дронів. Запит на пропозицію включає розробки для автономного розпізнавання цілей із використанням штучного інтелекту та розподілені системи прийняття рішень. Очікується, що вони дозволять розробляти маршрути та адаптувати поведінку дронів, визначаючи для них пріоритети без опори на єдину точку управління.

Угода між Великою Британією та Україною – що відомо

Як писав УНІАН, Велика Британія стала першою країною, яка отримала доступ до обширних сховищ українських лабораторій. Вони містять дані, зібрані за допомогою камер та інфрачервоних датчиків по всій Україні. А також включають секретну інформацію з фронту. Отримані дані будуть використані для навчання технологій на британських базах, щоб допомогти їм виявляти диверсантів і шпигунів, які намагаються отримати доступ до британських секретів або військових об’єктів.

Підготовка до керування роями дронів

Додамо, що українська компанія Swarmer розробляє програмне забезпечення для керування роєм безпілотників. Компанія співпрацює з американським виробником дронів Powerus. Вони беруть участь у конкурсі, оголошеному Пентагоном, на розробку ПЗ для керування дронами. При цьому в Міноборони США пояснювали, що така технологія дозволить зменшити навантаження на операторів, яких у США недостатньо для керування великою кількістю дронів.

У НАТО очікують, що в майбутніх конфліктах братимуть участь саме рої дронів під керуванням ШІ. Військові керівники попереджають, що армії повинні адаптуватися до цієї форми ведення війни протягом найближчих п’яти років.

Тим часом Міністерство оборони Великої Британії запустило проєкт PANOPTES. Це автономна лазерна система ППО, призначена для боротьби з роями дронів. Пересувна система, як очікується, має допомогти стаціонарним системам ППО.

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