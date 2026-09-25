Автогігант почав робити деталі для ракет Patriot: темпи вражають

Американський автогігант виготовив першу партію компонентів для ракет PAC-3 MSE менш ніж за місяць після укладення контракту з Lockheed Martin.

Американський автомобільний гігант General Motors долучився до виробництва ключових компонентів для ракет-перехоплювачів Patriot. Компанія вже передала Lockheed Martin першу партію деталей для ракет PAC-3 MSE – менш ніж через місяць після укладення контракту, пише Forbes.

Lockheed Martin оголосила про отримання першої партії компонентів у четвер. Деталі виготовила General Motors Defense, а весь процес від підписання угоди до поставки зайняв лише 22 дні.

Співпраця компаній має допомогти Lockheed Martin збільшити темпи виробництва ракет Patriot на тлі зростання попиту на цю зброю.

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PAC-3 MSE є однією з ключових ракет системи Patriot і використовується, зокрема, для ураження балістичних ракет. Вона працює за принципом "ураження на знищення" – тобто знищує ціль прямим зіткненням на дуже високій швидкості.

Водночас виробництво таких ракет є тривалим процесом. Повний цикл виготовлення однієї PAC-3 MSE від моменту замовлення до отримання готової ракети займає близько 24 місяців. Окремі компоненти, зокрема твердопаливний ракетний двигун, можуть вироблятися до 30 місяців.

Наразі Lockheed Martin здатна виготовляти близько 600 ракет на рік. Компанія планує збільшити цей показник до 2000 ракет на рік до 2030 року.

General Motors виготовляє деталі для ракет

Перша партія компонентів від General Motors Defense стосується шасі ракети-перехоплювача PAC-3 MSE. При цьому йдеться про деталі, на виробництво яких традиційно можуть знадобитися місяці або навіть роки.

Співпраця стала частиною ширшої угоди між компаніями, про яку вони оголосили в червні. Її мета – посилити оборонно-промислову базу США та збільшити стійкість ланцюгів постачання боєприпасів.

Для цього виробничі потужності та лабораторії General Motors Defense планують використовувати для розширення можливостей оборонного виробництва.

Чому для Patriot важливі постачальники

Проблема виробництва Patriot полягає не лише у фінальному складанні ракети. Вона складається з великої кількості компонентів, які постачають різні компанії. Якщо хоча б один із виробників не зможе швидко наростити випуск своєї продукції, це може стати вузьким місцем для всієї програми.

Саме тому Lockheed Martin залучає нових виробників і розширює виробничу базу.

Компанія планує інвестувати 8–9 млрд доларів у збільшення виробництва боєприпасів і ракет. Програма передбачає розширення понад 20 об'єктів у США, будівництво нових приміщень, створення додаткових робочих місць та збільшення виробничих і складських площ майже на 50%.

За даними Lockheed Martin, наразі виготовлено понад 2500 ракет PAC-3 MSE, які перебувають на озброєнні 17 країн.

Виробництво Patriot в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна та США досягли конкретних домовленостей про можливість надання нашій державі ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

22 вересня Зеленський після зустрічі з Трампом повідомив, що компанія Raytheon готова виробляти перехоплювачі до Patriot для України. При цьому, як уточнив Зеленський, власне виробництво ракет до Patriot можливе через рік або півтора.

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