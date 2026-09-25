Роспропаганда анонсувала 'коротку СВО' в Литві, але швидко видалила статтю

Російське держагентство опублікувало матеріал про можливий конфлікт із Литвою, у якому автор припустив застосування Москвою ракет із ядерними зарядами.

Державне російське агентство "РИА Новости" опублікувало матеріал із заголовком "Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою", у якому йдеться про потенційний військовий конфлікт Росії з Литвою. Автор публікації Олександр Носович допускає, що в разі такого сценарію Москва може завдати ракетного удару із застосуванням ядерних боєголовок.

Матеріал з'явився на головній сторінці РІА Новин у п'ятницю, 25 вересня. Публікація стала реакцією на рішення парламенту Литви скасувати заборону на розміщення ядерної зброї на території країни. Це рішення було ухвалене у вівторок. На цей час колонку зняли з публікації, але на її зміст звернуло увагу "Агентство".

Носович пише, що європейські країни нібито шукають державу, яка погодиться стати місцем для розміщення ядерної зброї. При цьому він зазначає, що Польща не хоче розміщувати такі озброєння на своїй території.

Відео дня

Автор порівнює ситуацію навколо Литви з Україною та стверджує, що розміщення ядерних боєголовок неподалік Мінська та Калінінграда може стати для Росії новою причиною для військового протистояння.

"Не можна сказати, що Росія зовсім не має вибору. Росія має вибір: як битися. Йдеться навіть не про те, довго чи швидко. Зрозуміло, що швидко: військовий конфлікт у Прибалтиці просто через географію не може бути таким самим, як в Україні. Йдеться про те, які можна використовувати засоби", – пише Носович.

Він також заявляє, що в разі загострення Росія нібито може не вводити сухопутні війська, а використати ракети з ядерними зарядами.

Хто автор матеріалу

Олександр Носович є головним редактором RuBaltic.Ru та членом Ради із зовнішньої та оборонної політики – організації, яку називають одним зі співзасновників дискусійного клубу "Валдай", на засіданнях якого регулярно виступає Володимир Путін.

Центр "Досьє" у 2020 році відносив Носовича до так званої "прибалтійської мережі". За даними розслідувачів, її створив співробітник адміністрації президента та полковник зовнішньої розвідки Євген Умеренков.

Також LRT публікувало листування, згідно з яким Носович отримував завдання для RuBaltic від кураторів, пов'язаних із Кремлем.

На тлі заяв про можливу атаку Росії на НАТО

Публікація "РИА Новости" з'явилася на тлі заяв європейських посадовців та розвідки про можливість російської агресії проти країн НАТО. Напередодні Розвідувальна служба Міноборони Данії повідомила, що Росія може найближчими місяцями завдати обмеженого військового удару по одній із країн Альянсу.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск заявив у Сеймі, що розвіддані вказують на підготовку Росією найближчими місяцями "гібридних ударів" безпілотниками та ракетами по країнах НАТО, які підтримують Україну.

Окрему увагу військові аналітики приділяють Сувалкському коридору – вузькій смузі території на польсько-литовському кордоні між Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Через нього проходить єдиний сухопутний шлях із Польщі до країн Балтії. Можливу спробу Росії захопити або перерізати цей коридор багато років розглядають як один зі сценаріїв потенційного військового конфлікту між Росією та НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: