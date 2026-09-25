'Ті дні минули': армія США усвідомила себе беззахисною перед дронами

Донедавна американці вважали свої військові бази найбезпечнішими місцями на планеті.

Війни в Україні та на Близькому Сході змушують Військово-повітряні сили США переглядати підходи до захисту своїх баз і ведення бойових дій. Як пише видання 19FortyFive, американські ВПС планують посилити протиповітряну оборону безпосередньо на авіабазах і створити для цього новий напрям підготовки військовослужбовців.

Про відповідні зміни заявив начальник штабу ВПС США генерал Кеннет Вілсбах під час виступу на конференції Air, Space & Cyber. За його словами, тривалий час американська авіація діяла в умовах, коли її бази перебували відносно далеко від основних загроз. Однак сучасні конфлікти показали вразливість такого підходу.

"Протягом десятиліть американські повітряні та космічні сили часто діяли з позиції захищеності. Ті дні минули", – заявив Вілсбах.

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Генерал наголосив, що захист окремих об'єктів тепер має стати повноцінною складовою роботи ВПС. За його словами, йдеться не лише про традиційні системи ППО, а про комплекс заходів проти різних типів повітряних загроз – від крилатих ракет до невеликих FPV-дронів.

Одним із головних факторів перегляду американських підходів стала війна в Україні, де масове застосування безпілотників продемонструвало масштаб нової загрози. Додатковий поштовх цьому процесу дали бойові дії проти Ірану, під час яких американські військові об'єкти на Близькому Сході зазнали атак ракетами та дронами.

Саме ці атаки, за оцінкою автора, продемонстрували прогалини у захисті американських баз та готовності до боротьби з безпілотниками. У статті зазначається, що значна частина втрат американських військових на Близькому Сході була пов'язана саме з іранськими ракетними та дроновими ударами.

У відповідь ВПС США планують запровадити нову спеціалізацію для військовослужбовців і пов'язану з нею систему озброєння. Подробиці нового комплексу поки не розкриваються, однак, за словами Вілсбаха, він поєднуватиме кінетичні та некінетичні засоби ураження.

Окремий напрям – боротьба з малими дронами. Раніше американські військові вже випробовували антидронові рушниці, а тепер ВПС планують підготувати близько 210 військовослужбовців для використання стрілецької зброї разом із системою керування вогнем SMASH 2000. Вона розраховує балістичну траєкторію та допомагає підвищити ймовірність ураження невеликих рухомих цілей.

Автор також звертає увагу на те, що подібні зміни відбуваються не лише у ВПС. Корпус морської піхоти США розробив власний план, який передбачає поширення засобів боротьби з безпілотниками аж до рівня окремого піхотного відділення.

Втрати США на Близькому Сході

Як писав УНІАН, на початку вересня Іран завдав удару по американській авіабазі Муваффак-Салті в Йорданії, пошкодивши близько десятка літаків. Один штурмовик A-10 отримав серйозні ушкодження, тоді як кілька F-15 зазнали легких пошкоджень, які швидко усунули.

Тоді Іран випустив близько 20 балістичних ракет, а американські комплекси Patriot використали щонайменше 60 перехоплювачів PAC-3, що свідчить про надзвичайну інтенсивність оборони, яку оглядачі порівнювали зі швидкістю кулеметного вогню або роботою реактивної системи залпового вогню.

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