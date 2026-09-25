Не Pro, але має все необхідне: названо найбільш збалансований смартфон 2026 року

Pixel 10a коштує майже вдвічі дешевше за топові флагмани, але пропонує набір функцій, які дійсно важливі під час щоденного використання.

Щороку виробники смартфонів знаходять нові приводи, щоб змусити покупців витрачати 1000 доларів q більше на черговий флагман. Більші камери, нові матеріали корпусу, трохи швидші процесори та функції на базі ШІ – все це поступово стає стандартними аргументами на користь дорогих моделей.

Однак на практиці більшості користувачів не потрібні всі можливості Pro-смартфонів. На цьому тлі Pixel 10a виглядає особливо цікаво: це модель середнього рівня, яка робить ставку не на рекордні параметри, а на функції, дійсно важливі у повсякденному використанні, пише Android Police.

Pixel 10a отримав знайомий дизайн Pixel 9a та 6,3-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Сьогодні така характеристика вже не виглядає чимось незвичайним, але й дорогі флагмани не пропонують тут настільки великого відриву, щоб різниця була очевидною у повсякденному використанні.

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При цьому екран залишається досить компактним за сучасними мірками. Такий розмір зручніший для керування однією рукою, ніж великі панелі, якими оснащуються багато флагманських моделей.

За продуктивність відповідає процесор Tensor G4. Це не найновіша апаратна платформа Google, однак моделі середнього класу й не обов’язково мають гнатися за результатами в синтетичних тестах. Для браузера, фотографій, соцмереж і додатків його можливостей більш ніж достатньо.

Крім того, процесори Tensor традиційно роблять акцент не лише на чистій обчислювальній потужності. Важливу роль відіграють обробка фото, голосові функції, інструменти на базі ШІ та загальна плавність роботи системи.

Однією з головних переваг Pixel 10a залишається камера. Телефон отримав подвійну систему з основним 48-Мп сенсором та 13-Мп надширококутною камерою. На папері вона виглядає скромно на тлі дорогих флагманів, але Google робить ставку на обчислювальну фотографію.

Саме програмна обробка дозволяє смартфонам Pixel отримувати якісні знімки навіть без величезної кількості мегапікселів і додаткових камер. Хороший HDR, якісна нічна зйомка та стабільно високі результати для більшості користувачів можуть виявитися набагато важливішими за цифри в характеристиках.

Ще один аргумент на користь Pixel 10a – тривала програмна підтримка. Google гарантує сім років оновлень Android та безпеки, тобто він не втратить своєї актуальності й після 2030 року.

Також Pixel 10a привабливий для шанувальників Android чистою операційною системою без зайвого програмного забезпечення та рекламного сміття . Він першим отримує нові версії операційної системи Android та регулярні оновлення безпеки безпосередньо від Google.

Чим тоді відрізняються дорогі Pro-моделі

Для порівняння, у Pixel 10 Pro за $999 є телефотокамера, яскравіший екран, швидша зарядка та преміальні матеріали корпусу. Проте для повсякденного використання їхня цінність залежить від того, наскільки часто власник дійсно користується цими можливостями.

Зокрема, телеоб'єктив корисний під час зйомки віддалених об'єктів, але багато користувачів здебільшого фотографують людей, їжу, документи та повсякденні сцени.

Те саме стосується продуктивності. Запасу потужності флагманського процесора вистачає для найвимогливіших ігор і завдань із використанням ШІ, але під час перегляду YouTube, користування соцмережами та браузером різниця між топовим і більш доступним чипом далеко не завжди помітна.

Таким чином, Pixel 10a робить ставку не на передові можливості в кожній категорії, а на збалансований набір функцій. За 499 доларів покупець отримує якісний дисплей, надійну камеру, тривалу підтримку, чистий Android і продуктивне "залізо".

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