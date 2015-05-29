Майстер-клас від «Фокстрот» про маркетинг eCommerce-проектів в антикризових умовах

6 червня 2015 року у Львові відбудеться Lviv eCommerce Forum 2015 – конференція для власників інтернет-магазинів, підприємців, які ведуть свій бізнес через інтернет та решти гравців індустрії, а також усіх охочих. Подія має зібрати близько 250 учасників та понад 35 доповідачів, провідних фахівців сфери. Захід пройде в готелі «Жорж» на пл. Міцкевича, 1.

Участь у конференції візьме експерт з платних каналів трафіку мережі «Фокстрот» Марія Давидич – сертифікований спеціаліст Google Analytics та Google AdWords, постійний лектор “Школи рекламних технологій”, яка в рамках львівського форуму нещодавно провела вебінар щодо універсального чек-листа веб-аналітики.

У першу суботу червня Марія Давидич розповість про «Маркетинг eCommerce-проектів в антикризових умовах». Основні месседжі доповіді будуть стосуватися:

- методів оцінювання різних джерел трафіку(Google Analytics, Яндекс Метрика, системи call-treacking, промо-коди та інші);

- кількісних та якісних показників, на які необхідно звернути увагу;

- реалізації змін в рекламних компаніях на основі отриманих даних.

Також на конференції учасники дізнаються про створення та покращення сайтів інтернет-магазинів, підвищення їх конверсії, правильну взаємодію з клієнтами в онлайн-середовищі, особливості аналізу поведінки відвідувачів, контекстну рекламу та соціальні медіа.

Конференція має антикризовий вектор і спрямована на розкриття тонкощів електронної комерції, наприклад, покращення співпраці роботодавця з колл-центрами, нові тенденції СЕО.

Lviv eCommerce Forum 2015 проходитиме в три потоки: «eCommerce бізнес», «Маркетинг для eCommerce-проектів і розробників програмного забезпечення», «eCommerce-development», тому кожен з учасників матиме можливість здійснювати переходи та обирати найцікавіші для себе доповіді, а також обмінюватися досвідом з однодумцями з провідних компаній всієї України.

Довідка: торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» є найбільшою роздрібною мережею за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки в Україні, а також лідером у своїй категорії за рівнем знання, відвідування і покупок за даними TNS Ukraine, MMI 2010-2014 / 2. ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» демонструє інноваційний підхід до розвитку через сервіси «Фінансовий супермаркет» і «Фокс Клуб», формат «Shop-in-Shop» та унікальний мобільний додаток «Обирай техніку за допомогою доповненої реальності». «Фокстрот» також відомий на українському ринку як бренд, який дбає про довкілля (соціальні проекти «Зелений офіс», «ЕКОклас») і про безпеку дітей (проект «Школа безпеки»).