На президентських виборах у Болгарії перемогла проросійська кандидатка

Вона стане першою жінкою на цій посаді в історії країни.

На президентських виборах у Болгарії, які відбулися цієї неділі, перемогу здобула Іліяна Йотова, яка є соратницею чинного прем'єр-міністра країни Румена Радева, повідомляє BNTnews.

Після підрахунку 99,66% бюлетенів Йотова отримала 57,66% голосів, значно обійшовши свого суперника – прозахідного експремʼєра Андрея Гюрова, який виступав за підтримку України. Він набрав лише 39,38% голосів виборців. Таким чином, Йотова стала першою жінкою на посаді президента в історії Болгарії. Після перемоги Йотова заявила, що її опоненти використовували "кампанію тиску" проти неї.

"Після цього тиску, після цієї ненависті, яка виливалася на цих людей, жоден із них не здався, жоден із них не зрадив нас", – заявила вона.

Відео дня

Переможниця президентських виборів у Болгарії Йотова вже тривалий час є соратницею Радева. Ще з його першого терміну у 2017 році Йотова була його віцепрезиденткою.

Що цьому передувало

Зауважимо, що після перемоги Радева на парламентських виборах підтримка України від Болгарії значно зменшилася. Зокрема, у жовтні ця країна відмовилася від гарантування нового кредиту ЄС для України. Згодом до Софії також долучилися Угорщина, Чехія та Словаччина.

Також Болгарія виступає проти частини санкцій, які ЄС вводить проти Росії. Зокрема уряд Радева заблокував ведення європейських санкцій проти патріарха Кіріла, повідомляло EuroNews.

Вас також можуть зацікавити новини: