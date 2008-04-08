На Буковині від опіків померла п’ятирічна дитина

На Буковині від опіків померла п’ятирічна дівчинка з села Паркулина Путильського району.

Як передає кореспондент УНІАН, дитина отримала опік окропом 2-3 степені 40% поверхні тіла через недогляд батьків. Вона померла під час надання медичної допомоги у центральній районній лікарні.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Чернівецькій області, це вже третя дитяча смерть на Буковині через недогляд батьків протягом останнього місяця.