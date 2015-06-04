Прес-конференція солістки Англійського національного балету - українки Катерини Ханюкової

5 червня о 21:30 у Національній опері України після виступу у балеті «Дон Кіхот» відома українська балерина Катерина Ханюкова зробить заяву для ЗМІ про подальші амбітні плани щодо євроінтеграції в балеті.

Вистава проходить за ініціативи Катерини Ханюкової та підтримки керівництва Національної опери України.

На виставу запрошено керівництво країни та столиці, зірок вітчизняного шоу-бізнесу та іноземних гостей, в тому числі керівництво Промислової палати США, послів Грузії, Вірменії, Італії, Китаю, Великобританії.

Катерина Ханюкова – 25-річна відома українська балерина, солістка Англійського Національного балету, фіналістка щорічного конкурсу Emerging Dancer, лауреат кількох міжнародних нагород – на конкурсі ім. Сержа Лифаря, на конкурсі "Молодий балет світу", а також премії "Людина року - 2011" у номінації "діяч мистецтв".

Балет "Дон Кіхот" створено за мотивами однойменного роману Мігеля де Сервантеса. Балет на три дії, музика Людвіга Мінкуса, хореографія Петіпа і Горського. Сам Дон Кіхот є другорядним персонажем у постановці, а на перший план виведено Кітрі, Базіля та їхню історію кохання.

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