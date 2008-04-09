У Харкові з каруселі випала 18-річна студентка
13:11, 09 квітня 2008Разное
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Стан дівчини - вкрай тяжкий
У Харкові з каруселі в Центральному парку відпочинку ім. Горького випала 18-річна студентка.
Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар Харківської міської лікарні швидкої і невідкладної допомоги Степан ФЕДАК, дівчину 8 квітня о 22.18 було доправлено до лікарні у тяжкому стані.
За його словами, сьогодні стан дівчини «вкрай тяжкий», і лікарі борються за її життя.
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