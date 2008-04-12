У Кишиневі розбився Ан-32: загинули 8 членів екіпажа

У Кишинівському аеропорту в п`ятницю ввечері розбився вантажний літак Ан-32, що належить авіакомпанії Судану, загинули 8 членів екіпажа - громадяни Молдови, передає ІТАР-ТАСС.

Літак впав на злітній смузі, виникла пожежа. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Екіпаж Ан-32 прийняв рішення повертатися в аеропорт після того, як під час зльоту виявилися неполадки в двигуні. Очевидці розповіли, що після зльоту літак розвернувся над приміським селом Бачой і спробував сісти. Проте, не дотягнувши до злітної смуги декількох сотень метрів, лайнер зніс огорожу аеропорту й впав, зруйнувавши одну з технічних споруд. Пожежники згасили вогонь, але корпус літака повністю вигорів.

На місці катастрофи працює слідча комісія МВС Молдови. Йде пошук "чорних ящиків", які допоможуть з`ясувати причини аварії.