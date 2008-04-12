У Львівській області вантажівка врізалася в мікроавтобус: 3 загиблих
11:09, 12 квітня 2008Разное
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Ще 6 осіб постраждали
У с.Тухолька Сколівського району Львівської області на автошляху “Київ-Чоп” водій вантажного автомобіля "MAN" на повороті не впорався з керування, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом "Volkswagen Transporter".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб. Ще 6 осіб постраждало, їх з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Сколівської центральної районної лікарні.
Всього за добу на території країни зареєстровано 139 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 17 осіб та 165 - травмовано.
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