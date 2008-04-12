У Львівській області вантажівка врізалася в мікроавтобус: 3 загиблих

У с.Тухолька Сколівського району Львівської області на автошляху “Київ-Чоп” водій вантажного автомобіля "MAN" на повороті не впорався з керування, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом "Volkswagen Transporter".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб. Ще 6 осіб постраждало, їх з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Сколівської центральної районної лікарні.

Всього за добу на території країни зареєстровано 139 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 17 осіб та 165 - травмовано.