Небезпечні розваги: прокуратура Києва перевірить атракціони столиці

За дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, прокуратурою столиці організовано перевірку роботи атракціонів та дитячих майданчиків, що розташовані у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, перевірка зумовлена тим, що з настанням весняно-літнього сезону в парках відпочинку столиці розпочинають роботу атракціони, які з року в рік поряд з розвагами створюють значну загрозу для життя і здоров’я як відвідувачів, серед них переважно діти, так і для обслуговуючого персоналу.

Небезпечність атракціонів залежить не лише від технічного стану обладнання, яке інколи не можна експлуатувати, а й у недосконалій системі безпеки, безвідповідальному ставленні до правил елементарної техніки безпеки тощо.

З метою попередження дитячого травматизму на атракціонах міста та недопущення введення в експлуатацію об’єктів, що перебувають в неналежному технічному стані, прокуратурою столиці уже скеровано відповідні доручення органам виконавчої влади, контролюючим органам щодо проведення перевірки, у тому числі пересувних та мобільних атракціонів, дитячих майданчиків у Києві.