Ангела Меркель спричинила фурор своїм глибоким декольте (фото)

Елегантне вечірнє вбрання, в якому федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель з`явилася на церемонії відкриття Національного оперного театру в норвезькому Осло 12 квітня, викликало справжній фурор і пильну увагу світових ЗМІ.

”Підкреслено жіночним" назвала німецька газета Tagesspiegel чорно-синю сукню з глибоким декольте, яку голова німецького уряду продемонструвала публіці в столиці Норвегії.

Про ступінь ефекту свідчить і той факт, що в понеділок, 14 квітня, на запитання журналістів щодо гардеробу фрау канцлер, довелося відповідати прес-секретареві уряду Німеччини Томасу Штегу: "Пані Меркель не чекала, що її вечірнє вбрання викличе такий фурор", повідомив він.

Німецький канцлер була дещо здивована, проте не засмучена подібним резонансом у пресі.